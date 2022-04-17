Минобороны сообщило о тяжелой участи иностранных наемников на Украине
Минобороны пригрозило тюремным сроком иностранным наемникам на Украине
Иностранным наемникам, вступившим в ряды украинской армии, грозит уголовная ответственность и длительное тюремное заключение в России. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерство обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Лучшее, что их ожидает — длительное тюремное заключение. Они прибыли на Украину только ради убийства славян и зарабатывания денег», — сообщил он.
Генерал-майор отметил, что общее число наемников на Украине ежедневно снижается и в настоящее время составляет около 4900 человек. Также порядка 1000 наемников после прибытия в соседнюю страну отказались принимать участие в реальных боевых действиях и вернулись на родину.
Конашенков напомнил, что в соответствии с международным законодательством наемники не являются «комбатантами».
Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, что националисты в Мариуполе используют запрещенные противопехотные мины. Украинская сторона сообщала, что на ее вооружении нет боеприпасов такого типа.