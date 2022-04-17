Минобороны сообщило о тяжелой участи иностранных наемников на Украине

Иностранным наемникам, вступившим в ряды украинской армии, грозит уголовная ответственность и длительное тюремное заключение в России. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерство обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Лучшее, что их ожидает — длительное тюремное заключение. Они прибыли на Украину только ради убийства славян и зарабатывания денег», — сообщил он.

Генерал-майор отметил, что общее число наемников на Украине ежедневно снижается и в настоящее время составляет около 4900 человек. Также порядка 1000 наемников после прибытия в соседнюю страну отказались принимать участие в реальных боевых действиях и вернулись на родину.

Конашенков напомнил, что в соответствии с международным законодательством наемники не являются «комбатантами».

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, что националисты в Мариуполе используют запрещенные противопехотные мины. Украинская сторона сообщала, что на ее вооружении нет боеприпасов такого типа.