Минобороны сообщило о создании межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию

Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию создан в России на базе Национального центра управления обороной РФ. Об этом сообщило Министерство обороны.

Структура будет работать в круглосуточном режиме, в нее вошли представители субъектов РФ, государственных корпораций и организаций, а также федеральных органов исполнительной власти.

Главными задачами штаба являются обеспечение безопасной эвакуации мирного гражданского населения Украины и иностранных граждан, а также оказание всесторонней гуманитарной помощи населению страны в подконтрольных регионах.

Ранее Народная милиция ДНР под огнем националистов доставила гуманитарную помощь в роддом Мариуполя.