Минобороны сообщило о погибших мирных жителях от ударов ВСУ в Старобельске

Министерство обороны России сообщило о погибших мирных жителях в Старобельске. В 10:30 украинские националисты обстреляли город из «Градов». Об этом пишет РИА «Новости».

Удар пришелся по жилым кварталам. В результате начался пожар, стали рушиться дома.

В Минобороны заявили, что подобные провокации со стороны националистов спланированы также в Славянске и Краматорске. На этот счет в ведомстве имеются достоверные данные.

Ранее в ЛНР рассказали, что украинские военные за девять дней разрушили во время обстрелов 61 жилой дом, а также хозяйственные постройки. Представительство ЛНР в СЦКК за девять дней зафиксировало 595 обстрелов территории ЛНР со стороны вооруженных формирований Украины. Более 80% совершались с применением тяжелого вооружения: реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий калибров 152 и 122 миллиметра.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.