Мир 29 декабря 2022, 01:16 Минобороны Сирии назвало позитивными переговоры с Турцией в Москве Минобороны САР: встреча министров обороны Сирии и Турции в Москве была позитивной freepik

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Встреча министра обороны Сирийской Арабской Республики Али Махмуда Аббаса с его коллегой из Турции Хулуси Акаром в Москве прошли позитивно. Такое заявление сделали в Минобороны Сирии после трехсторонних переговоров.

«Сегодня в Москве при участии российской стороны состоялась встреча министра обороны Сирии и главы сирийской службы общей разведки с турецким министром обороны и главой турецкой разведки. Стороны обсудили ряд вопросов. Встреча прошла позитивно», — говорится в сообщении сирийского оборонного ведомства.

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Трехсторонние переговоры министров обороны России, Сирии и Турции прошли в Москве 28 декабря. Стороны признали конструктивный характер диалога. На встрече обсудили ситуацию в Сирии, проблему с беженцами и пути борьбы с экстремистскими группировками.

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Министры условились продолжить переговоры в таком формате для дальнейшей стабилизации обстановки в Сирии и регионе в целом. Эти переговоры стали первым официальным контактом Анкары и Дамаска за 11 лет, сообщили СМИ.