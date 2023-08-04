Мир 04 августа 2023, 00:04 Минобороны Румынии опровергло информацию о падении российского беспилотника в лесу Минобороны Румынии не подтвердило информацию о падении российского дрона в лесу РИА «Новости»

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Минобороны Румынии не подтвердило информацию о том, что в лесу узда Тулча упал российский дрон. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

«На место была отправлена следственно-оперативная группа, которая не нашла ничего, что могло бы подтвердить информацию, появившуюся в публичном пространстве», — отметили в правительстве Румынии.

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Минобороны страны также сообщило, что ни один беспилотник не заходил в воздушное пространство республики. Мэр коммуны Чаталкиой в Тулче ранее сообщил каналу Digi24, что утром 2 августа после атаки дронов на порт Измаил на Украине БПЛА якобы пролетели над домами местных жителей и упали в местном лесу.

Российские подразделения ударили по некоторым объектам в Измаиле. Благодаря атаке отечественная армия поразила места скопления иностранных наемников и техобслуживания, где стояли на ремонте военные катера Вооруженных сил Украины. Как сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, момент прилета попал на видео.