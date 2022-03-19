Минобороны: российская военная комендатура вернула автомобили жителям Мелитополя

Российская комендатура Мелитополя вернула жителям города автомобили. Ранее их изъяла территориальная оборона Украины, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, украинские военные забрали у местных жителей автомобили и нанесли на них опознавательные знаки, которые российской военной техники. Есть предположение, что это было сделано для проведения диверсий или бегства из зоны российской спецоперации.

Жительница города рассказала, что автомобиль ее сына получилось вернуть, обратившись именно в российскую военную комендатуру и поблагодарила сотрудников.

«Российские военнослужащие продолжат оказывать помощь жителям города, пострадавшим от произвола украинских националистов», — заявили в Минобороны.

Ранее центры радио- и радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины в Одесской области были уничтожены российским береговым комплексом «Бастион», рассказал генерал-майор Игорь Конашенков.