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    05 марта 2022, 11:32

    Минобороны: Россия поразила больше 2000 украинских военных объектов

    Минобороны РФ сообщило об уничтожении 2037 военных объектов Украины за время спецоперации

    Максим Зинкин

    С начала военной операции российские военные уничтожили больше 2037 военных объектов Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

    Минобороны: Россия поразила больше 2000 украинских военных объектов

    «Всего за время операции поражено 2037 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 71 пункт управления и узлов связи украинских вооруженных сил; 98 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, „Бук М-1“ и „Оса“, а также 61 радиолокационная станция», — рассказал генерал.

    Также российские вооруженные силы уничтожили 16 самолетов в воздухе и 66 самолетов на земле, 74 системы залпового огня, 708 танков и бронированных машин, 505 единиц автомобильной техники, 261 орудие полевой артиллерии и 56 беспилотников.

    Политолог и военный эксперт Игорь Никулин заявил, что Россия не могла игнорировать расширение НАТО на восток, поскольку оно стало для страны вопросом жизни и смерти.