С начала военной операции российские военные уничтожили больше 2037 военных объектов Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

«Всего за время операции поражено 2037 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 71 пункт управления и узлов связи украинских вооруженных сил; 98 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, „Бук М-1“ и „Оса“, а также 61 радиолокационная станция», — рассказал генерал.

Также российские вооруженные силы уничтожили 16 самолетов в воздухе и 66 самолетов на земле, 74 системы залпового огня, 708 танков и бронированных машин, 505 единиц автомобильной техники, 261 орудие полевой артиллерии и 56 беспилотников.

Политолог и военный эксперт Игорь Никулин заявил, что Россия не могла игнорировать расширение НАТО на восток, поскольку оно стало для страны вопросом жизни и смерти.