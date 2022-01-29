Минобороны: Россия перебросила в Белоруссию дивизион «Панцирь-С»

Россия перебросила в Белоруссию зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С», сообщили в Министерстве обороны. Дивизион состоит из 12 машин, каждая из которых может нести по 12 зенитных ракет, пояснило РИА «Новости».

«Очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки зенитный ракетно-пушечный дивизион „Панцирь-С“ Восточного военного округа», — говорится в сообщении Минобороны.

После разгрузки российские военные отправятся в район дислокации и заступят на учебное-боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.

Техника, которую Россия переправляет в Белоруссию, примет участие в проверке сил реагирования Союзного государства. Проверка пройдет в два этапа — первый продлится до 9 февраля. За это время в Белоруссии создадут группировки войск, организуют охрану государственных и военных объектов, а также воздушного пространства. В рамках второго этапа с 10 по 20 февраля российские и белорусские военные проведут совместные учения «Союзная решимость — 2022».