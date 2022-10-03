ВКС России уничтожили 13 боевиков в Сирии | 360°

Все новости

Мир

03 октября 2022, 23:20

Маск отметил превосходство России над Украиной в ресурсах

Мир

03 октября 2022, 23:18

План Маска по примирению России и Украины назвали «отрезвляющим для Запада»

Реклама

Наука

03 октября 2022, 23:13

Невероятные открытия и церемония награждений офлайн. Чего ждать от Нобелевской премии — 2022

Криминал

03 октября 2022, 23:11

Бывшего уголовника заподозрили в убийстве человека в хостеле Санкт-Петербурга

Мир

03 октября 2022, 23:10

ВКС России уничтожили 13 боевиков в Сирии

Транспорт

03 октября 2022, 23:00

Автоэксперт Попов: водители маршруток за рулем лазурных автобусов увеличили число ДТП

Происшествия

03 октября 2022, 22:54

Пенсионерка погибла в аварии в Екатеринбурге

Эксклюзив

03 октября 2022, 22:49

«Помощник гендиректора Пулково» обматерила посетителя ресторана из-за трека «Любэ»

Криминал

03 октября 2022, 22:45

Мужчина устроил дебош на борту самолета, летевшего в Толмачево

Мир

03 октября 2022, 23:10

ВКС России уничтожили 13 боевиков в Сирии

Минобороны России: самолеты ВКС РФ ликвидировали объекты боевиков «ан-Нусры» в Сирии

Читать 360tv в

Российская авиация ликвидировала объекты террористов в идлибской зоне деэскалации в Сирии,. В результате погибли 13 боевиков, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров. Его слова процитировал ТАСС.

«Российскими ВКС уничтожены объекты террористической группировки „Джебхат ан-Нусра“* в идлибской зоне деэскалации, которые представляли угрозу безопасности военнослужащих российской группировки и правительственных войск САР», — пояснил представитель ведомства.

Реклама

Удары нанесли по укрытиям террористов в районе населенных пунктов Руайха и Мсибин, в том числе погибли два полевых командира. Тяжелые ранения получили 22 члена террористической группировки.

Реклама

По словам Егорова, уничтожение боевиков помогло предотвратить теракты на объектах ВС России и правительственных сил Сирии. ВКС РФ также нейтрализовали склад с оружием. Там находились в том числе зенитные установки и РСЗО кустарного производства.

ВКС России оказывали поддержку правительственным силам Сирии в борьбе против террористов, а российские саперы проводили гуманитарное разминирование освобожденной от боевиков Пальмиры. На территории сирийской республики находится российские базы в Хмеймиме и Тартусе.

*„Джебхат ан-Нусра» — организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации.

Сирия

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама