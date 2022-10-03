ВКС России уничтожили 13 боевиков в Сирии | 360°

Мир 03 октября 2022, 23:10 Поделиться Telegram

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Viber ВКС России уничтожили 13 боевиков в Сирии Минобороны России: самолеты ВКС РФ ликвидировали объекты боевиков «ан-Нусры» в Сирии РИА «Новости»

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Российская авиация ликвидировала объекты террористов в идлибской зоне деэскалации в Сирии,. В результате погибли 13 боевиков, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров. Его слова процитировал ТАСС.

«Российскими ВКС уничтожены объекты террористической группировки „Джебхат ан-Нусра“* в идлибской зоне деэскалации, которые представляли угрозу безопасности военнослужащих российской группировки и правительственных войск САР», — пояснил представитель ведомства.

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Удары нанесли по укрытиям террористов в районе населенных пунктов Руайха и Мсибин, в том числе погибли два полевых командира. Тяжелые ранения получили 22 члена террористической группировки.

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По словам Егорова, уничтожение боевиков помогло предотвратить теракты на объектах ВС России и правительственных сил Сирии. ВКС РФ также нейтрализовали склад с оружием. Там находились в том числе зенитные установки и РСЗО кустарного производства.

ВКС России оказывали поддержку правительственным силам Сирии в борьбе против террористов, а российские саперы проводили гуманитарное разминирование освобожденной от боевиков Пальмиры. На территории сирийской республики находится российские базы в Хмеймиме и Тартусе.

*„Джебхат ан-Нусра» — организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации.

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