Минобороны России сообщило о сбитых в Донбассе вертолете и четырех беспилотниках ВСУ

Российские Вооруженные силы сбили боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» Украины. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По информации ведомства, российские военные вывели из строя 74 объекта военной инфраструктуры Украины.

«В том числе 11 аэродромов Военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования Военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и „Бук-М1“», — сказал Конашенков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. По его словам, речи об оккупации украинской территории не идет.

Сроки проведения операции по демилитаризации Украины будет определять Верховный главнокомандующий армии России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

В ответ на действия России украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации. Также Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

Военную операцию России осудили западные страны. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вмешательство России в ситуацию на Украине делает невозможным решение конфликта политическим путем.