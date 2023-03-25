Мир 25 марта 2023, 20:08 Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе Минобороны России: азербайджанские войска взяли высоту в Карабахе, нарушив договоренности РИА «Новости»

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Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. В Минобороны РФ сообщили, что азербайджанские военные в нарушение трехсторонних договоренностей взяли высоту северо-восточнее горы Сарыбаба.

По данным министерства, российский миротворческий контингент продолжает выполнение задач в Нагорном Карабахе. Военные ведут мониторинг ситуации на 30 постах, контролируя режим прекращения огня.

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Его нарушили 24 марта в Мартунинском районе. В результате ЧП никто не пострадал, миротворцы устанавливают обстоятельства случившегося.

«Подразделение ВС Азербайджана, в нарушение <…> пересекло линию соприкосновения сторон в Шушинском районе, заняло высоту с отметкой <…> и приступило к инженерному оборудованию поста», — уточнили в Минобороны России.

Там добавили, что довели до азербайджанской стороны требование о необходимости соблюдения трехсторонних соглашений, достигнутых президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным, а также премьером Армении Николом Пашиняном. От военных потребовали прекратить возведение инженерных коммуникаций и отвести подразделения на прежние позиции.

Ранее Пашинян напомнил — согласно трехсторонним заявлениям именно Россия является гарантом безопасности Нагорного Карабаха. По словам премьера Армении, он пока не планировал проведение встреч с президентом Азербайджана.