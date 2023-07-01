Мир 01 июля 2023, 22:36 Минобороны России обвинило США в нарушениях безопасности полетов в Сирии Минобороны РФ: БЛА американской коалиции в Сирии 315 раз нарушили безопасность полетов РИА «Новости»

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Беспилотные летательные аппараты (БЛА) проамериканской коалиции в Сирии в июне 315 раз нарушили протокол безопасности полетов. Об этом рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов, его процитировал ТАСС.

«Продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой международной коалиции», — заявил Гуринов.

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Проамериканские беспилотники нарушают протоколы целенаправленно и систематически, по сравнению с прошлым годом количество нарушений существенно выросло. За июнь 2023 года зафиксировано 315 случаев обхода правил полетов над территорией Сирии беспилотными аппаратами коалиции.

Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper проамериканской коалиции в Сирии 29 июня незаконно приблизился к российским военным объектам на аэродроме в провинции Алеппо. За сутки зафиксировано 10 случаев нарушений.