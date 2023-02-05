Важное 05 февраля 2023, 18:57 Минобороны России назвало цель планируемой Украиной провокации в Краматорске Минобороны: ВСУ задумали провокацию в Краматорске для ускорения поставок западных ракет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военные запланировали совершить провокацию с подрывом медицинских учреждений в Краматорске для ускорения поставок вооружений от западных стран. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Подрыв медучреждений в Краматорске в западных СМИ представят как еще одно якобы злодеяние российских военных, требующее ускорение поставок ВСУ иностранных ракет и ответной реакции мирового сообщества», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Реклама

В Минобороны добавили, что власти Украины на фоне неудач своих военных намерены усилить давление на Запад, чтобы расширить номенклатуру передаваемой военной техники и вооружений.

Реклама

Российские военные выяснили, что киевский режим запланировал взорвать здания первой городской больницы в Краматорске, а также онкологического и наркологического диспансеров. Медицинский персонал из учреждений уже эвакуировали, переведя на дистанционный режим работы.

Ранее о подготовке украинскими властями дискредитирующих российскую армию видеороликов сообщал бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.