05 февраля 2023, 18:57
Минобороны России назвало цель планируемой Украиной провокации в Краматорске
Минобороны: ВСУ задумали провокацию в Краматорске для ускорения поставок западных ракет
Украинские военные запланировали совершить провокацию с подрывом медицинских учреждений в Краматорске для ускорения поставок вооружений от западных стран. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Подрыв медучреждений в Краматорске в западных СМИ представят как еще одно якобы злодеяние российских военных, требующее ускорение поставок ВСУ иностранных ракет и ответной реакции мирового сообщества», — подчеркнули в оборонном ведомстве.
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В Минобороны добавили, что власти Украины на фоне неудач своих военных намерены усилить давление на Запад, чтобы расширить номенклатуру передаваемой военной техники и вооружений.
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Российские военные выяснили, что киевский режим запланировал взорвать здания первой городской больницы в Краматорске, а также онкологического и наркологического диспансеров. Медицинский персонал из учреждений уже эвакуировали, переведя на дистанционный режим работы.
Ранее о подготовке украинскими властями дискредитирующих российскую армию видеороликов сообщал бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Минобороны РФ
ДНР
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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