Минобороны России и Пентагон наладили прямую телефонную связь

Министерства обороны России и США создали первую прямую телефонную линию между ведомствами, чтобы использовать ее для прямого разрешения возможных конфликтов между двумя странами. Как сообщил телеканал CNN, с таким заявлением выступил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, подобный способ связи в условиях нынешнего напряжения из-за ситуации на Украине особенно важен. Он уточнил, что американские военные сделали первый звонок в Минобороны России, на который там ответили.

«Наши российские коллеги ответили на наш пилотный звонок, так что мы знаем, что они понимают, кто их вызвал», — добавил представитель Пентагона.

По данным телеканала, двустороннюю телефонную связь между военными ведомствами двух держав установили недавно. До этого представители Пентагона заявляли, что с начала специальной операции на Украине у них не было прямых контактов с коллегами из России.