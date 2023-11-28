Мир 28 ноября 2023, 18:26 Минобороны России допустило, что ВСУ используют биологическое оружие Начальник войск РХБЗ Кириллов: ВСУ могут применить биооружие РИА «Новости»

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ВСУ могут применить нестандартные формы ведения боевых действий и использовать биологическое оружие в связи с провалом контрнаступления. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Кириллов на сессии III Конгресса молодых ученых, сообщило РИА «Новости».

«Это может быть преднамеренное заражение водоисточников, в том числе питьевой воды, запасов продовольствия, кормов для животных», — указал Игорь Кириллов.

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Он отметил, что российские военные обнаружили большое количество штаммов, которые США передали Украине из «коллекций тепловых культур и замороженных биологических сред для культивирования возбудителей бактериальной и вирусной среды».

Начальник войск РХБЗ предположил, что в свете провального контрнаступления украинское руководство попытается взять реванш всеми доступными средствами.

Американские биологические лаборатории свернули ряд проектов после заявлений Министерства обороны России, писал RT. По словам Кириллова, на территории Украины находилось 46 исследовательских объектов, принадлежащих США.