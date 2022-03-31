Минобороны РФ: Украина насильственно удерживает 68 иностранных судов в портах

Украинские власти насильно удерживают в своих территориальных водах 68 иностранных судов, не давая им покинуть порты через безопасные коридоры, открытые Россией. Как сообщил ТАСС, об этом заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он пояснил, что Россия ежедневно, с 8:00 до 19:00 по московскому времени, открывает безопасный коридор для того, чтобы иностранные суда могли выйти из вод Украины в юго-западном направлении. Но экипажи по радиосвязи сообщают, что получают угрозы о затоплении при попытке выхода из портов.

Конашенков подчеркнул, что речь идет о 68 судах, находящихся в портах Черноморска, Одессы, Николаева и Южного.

Генерал-майор добавил, что с 25 февраля по 4 марта Военно-морские силы Украины выставили в Черном и Азовском морях более 400 якорных мин.

Ранее стало известно, что в ходе шторма несколько установленных в морях боеприпасов сорвались с места и начали свободно дрейфовать.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что две мины обнаружили в проливе Босфор, а также в районе морской границы Турции и Болгарии. Благодаря работе специалистов их удалось быстро обезвредить.

Установка морских мин украинскими военными вызвала беспокойство в ООН. В организации заявили, что подобное поведение нарушает маршруты для прохода судов с продовольствием.