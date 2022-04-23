Минобороны РФ сообщило об ударе по логистическому терминалу с оружием ВСУ под Одессой

Российские военные нанесли удар высокоточными ракетами по логистическому терминалу на военном аэродроме в районе Одессы. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, на этом аэродроме хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения.

Всего с начала проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили 141 украинский самолет, 110 вертолетов, 541 беспилотный летательный аппарат, 264 зенитных ракетных комплекса, 2479 танков и других боевых бронированных машин.

Также украинские военные потеряли 278 установок реактивных систем залпового огня, 1081 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2321 единицу специальной военной автомобильной техники.