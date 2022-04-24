Минобороны РФ сообщило о передаче более 200 тонн гумпомощи на Украину и в Донбасс

Россия передала мирным жителям Украины и республик Донбасса 207,5 тонны гуманитарной помощи. За последние сутки проведено семь гуманитарных акций: в ДНР, ЛНР, а также Харьковской и Херсонской областях. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

На пунктах сбора для гражданского населения Украины и Донбасса подготовили более 22 тысяч тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.

«Начиная с 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 14 528,9 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 888 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки — семь в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 207,5 тонны гуманитарной помощи», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее многодетные семьи, эвакуированные из Харьковской области, поблагодарили российских военных за помощь, рассказав, что в последние два месяца их «только Россия и кормила».