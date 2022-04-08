Минобороны РФ привело доказательства запуск «Точки-У» с подконтрольной ВСУ территории

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что анализ радиуса поражения боевой части и положение хвоста ракеты «Точка-У» в Краматорске подтверждают ее запуск с подконтрольной ВСУ территории. Он также добавил, что такие ракеты в настоящее время применяются только украинскими военными. Его слова привел ТАСС.

«Анализ радиуса поражения боевой части, а также характерное положение корпуса хвостовой части ракеты „Точка-У“ однозначно подтверждают, что ее запуск был осуществлен с юго-западного направления от Краматорска. По имеющимся данным разведки, один из дивизионов 19-й ракетной бригады, вооруженный ракетными комплексами „Точка-У“ в момент удара по Краматорску, находился в районе населенного пункта Доброполье Донецкой области, в 45 км юго-западнее Краматорска», — сказал Конашенков.

Он добавил, что данный район сейчас находится под полным контролем украинской группировки войск в Донбассе.

Также Конашенков отметил, что тактические ракеты «Точка-У» в настоящее время применяются только украинскими военными. Перед началом спецоперации в распоряжении ВСУ находились 20 ракетных комплексов, в состав которых входит по две пусковые установки. Представители ВС РФ уничтожили восемь украинских пусковых установок и порядка 90% ракет в арсеналах. Тем не менее, по словам представителя российского Минобороны, ВСУ все еще обладают значительным арсеналом этих ракет.

Ранее сообщалось, что по железнодорожному вокзалу Краматорска был нанесен удар тактической ракетой «Точка-У». По меньшей мере 50 человек погибли, более 100 получили ранения.