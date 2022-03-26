Минобороны РФ предупредило о подготовке Украиной взрыва Хаджибейской дамбы в Одессе

Представители украинских вооруженных формирований заминировали Хаджибейскую дамбу в Одессе и планируют ее взорвать. Приказ им отдал губернатор региона. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Одессе по указанию губернатора области заминирована Хаджибейская дамба, которую неонацисты планируют взорвать», — сказал военный.

Мизинцев пояснил, что в результате взрыва в зоне затопления могут оказаться густонаселенные районы города. Он также сообщил, что попытка представителя государственной службы Украины по ЧС предотвратить это безумие была грубо и жестко пресечена вплоть до угрозы расстрела.

Ранее заместитель полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Кирилл Степанов заявил, что автомобильный и железнодорожный транзит из Крыма в сторону Одессы планируется восстановить. По словам Степанова, речь идет о недалекой перспективе.

Также он сообщил, что в ближайшее время должны восстановиться все транспортные магистрали между Крымом и Херсонской областью.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам народного референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ.