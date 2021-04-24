Минобороны РФ предупредило о готовящейся провокации в Идлибе

В окрестностях сирийского Идлиба выявили активность псевдогуманитарной организации «Белые каски» и экстремистов, которые доставляют отравляющие вещества из лагеря Тель-Туна в окрестности Идлиба и районы Джиср-Эш-Шугур и Бдама. Боевиков заметили и вблизи населенного пункта Мардж-эль-Аджан.

Боевики, рассказали ТАСС в Минобороны, готовят провокацию, чтобы дискредитировать официальное сирийское правительство.

«Поступают сведения о подготовке боевиками [запрещенной в РФ] террористической организации „Хайят Тахрир аш-Шам“* провокации с целью обвинения правительственных войск Сирии в применении химического оружия в зоне деэскалации Идлиб», — сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

Он добавил, что ситуация развивается «на фоне принятия Организацией по запрещению химического оружия безосновательного решения об ограничении прав Сирии в ОЗХО».

Во второй декаде марта российское министерство обороны уже сообщало о подготовке провокации с применения отравляющих веществ против мирных жителей, которую готовили экстремисты.

*«Хайят Тахрир аш-Шам» — террористическая организация, запрещенная в России.