Министерство обороны Российской Федерации показало, как военные вертолеты сопровождают наземную колонну вооруженных сил во время специальной операции на Украине.

Ранее Министерство обороны отчиталось, что выведена из строя телевизионная вышка в Киеве, которая способствовала информационной атаки на Россию. Во время проведенной атаки жилые дома никак не пострадали.

Стало известно, что войска РФ полностью заняли Херсон, а также отрезали доступ сил ВСУ к Азовскому морю.

Россия с 24 февраля проводит специальную венную операцию на Украине. О ее начале сообщил президент России Владимир Путин. Главными целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины, остановка геноцида и издевательств над жителями Донбасса.

Российский президент 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что специальная операция продлится на Украине до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.