Минобороны РФ показало сопровождение колонны вертолетами. Видео
Министерство обороны Российской Федерации показало, как военные вертолеты сопровождают наземную колонну вооруженных сил во время специальной операции на Украине.
Ранее Министерство обороны отчиталось, что выведена из строя телевизионная вышка в Киеве, которая способствовала информационной атаки на Россию. Во время проведенной атаки жилые дома никак не пострадали.
Стало известно, что войска РФ полностью заняли Херсон, а также отрезали доступ сил ВСУ к Азовскому морю.
Россия с 24 февраля проводит специальную венную операцию на Украине. О ее начале сообщил президент России Владимир Путин. Главными целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины, остановка геноцида и издевательств над жителями Донбасса.
Российский президент 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что специальная операция продлится на Украине до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.