Минобороны РФ показало кадры с брошенным оружием украинских боевиков

Российские военные обнаружили партию оружия, которое оставили украинские боевики при отступлении. Кадры с вооружением опубликовало Министерство обороны РФ.

Многие образцы вооружения и боеприпасов украинские подразделения бросили во время отступления.

На складе боевиков российские военные обнаружили в общей сложности порядка тысячи единиц разного оружия. Среди оставленного украинскими бойцами были и советские экспортные ракеты, а также западное стрелковое оружие, в частности Javelin, NLAW и образцы немецких противотанковых ракет.

Ранее Министерство обороны России показало кадры объективного контроля уничтожения складов с боеприпасами и вооружением ВСУ. Ангары ликвидировали ударом высокоточных артиллерийских снарядов, отметили в ведомстве. Наведение на цель осуществлял расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Видеозапись длится всего полминуты и в нем мало цвета, но пользователи соцсетей отметили его зрелищность.