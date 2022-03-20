Минобороны РФ показало кадры ночных полетов Су-35

Впервые опубликованы кадры ночных полетов истребителей Су-35 в ходе спецоперации на Украине. Видеозапись опубликовало Министерство обороны РФ.

Летчики-истребители ВКС России во время выполнения полетных заданий провели обнаружение и перехват воздушных целей, сообщил сайт телеканала «Звезда». Также ими были уничтожены средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вечером, 19 марта, российское оборонное ведомство показало, как российский экипаж ударного вертолета Ка-52 уничтожил склад вооружения украинских военных. Во время работы экипаж Ка-52 применил высокоточный ракетный комплекс «Вихрь». В видеоролике показан момент взлета вертолета, а также сама атака склада и возвращение воздушного судна на аэродром.

Пилот ударного вертолета Ка-52 ранее рассказал о боевой работе на одном из украинских аэродромом. По его словам, украинские объекты были замаскированы под гражданские машины. Летчик вызывал огонь на себя для того, чтобы экипажи могли увидеть, откуда ведется огонь и отрабатывали по ним.