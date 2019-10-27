Минобороны РФ отказалось подтверждать подлинность операции по ликвидации лидера ИГ*

В последние дни не были слышны удары с воздуха со стороны Америки или коалиции в Идлибе, отметили в ведомстве.

Трамп подтвердил ликвидацию главы ИГ* аль-Багдади Подробнее

«Нарастание числа участников, якобы принимавших участников в „операции“ по ликвидации аль-Багдади, порождает вопросы и сомнения», — говорится в сообщении.

Кроме того, представители Минобороны не в курсе, что помогали американцам в пролете авиации США в воздушное пространство Сирии во время операции по ликвидации главы ИГ*.

Ранее президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации аль-Багдади. По его словам, российские военные «прекрасно повели себя», так как открыли воздушное пространство над контролируемыми ею территориями. Благодаря этого американские бойцы смогли уничтожить террориста.

«С Россией все было отлично, равно как и с Ираком», — заявил Трамп.

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Представители иракской разведки подтвердили уничтожение аль-Багдади в Идлибе. А лидеры оставшихся ячеек ИГ* покинули Сирию и переместились в Турцию, Судан и страны Северной Африки.

Местонахождение главы ИГ* узнали разведчики Ирака, они занимались этим пять месяцев. После этого они передали собранные сведения США.

Американцы полтора часа проводили спецоперацию по ликвидации аль-Багдади в ночь на 27 октября в районе деревни Бариша в Идлибе. Погибли девять гражданских. Аль-Багдади совершил самоубийство, когда пытался скрыться от американских солдат в подземном тоннеле.

*ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России