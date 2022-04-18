Минобороны РФ обвинило власти Украины в препятствовании эвакуации мирных жителей

Украинская сторона не заявила ни одного гуманитарного коридора в сторону РФ из 10, заявленных на текущие сутки на донецком, днепропетровском и запорожском направлениях. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его слова привело РИА «Новости».

«Из 10 заявленных украинской стороной на текущие сутки гуманитарных коридоров на донецком, днепропетровском и запорожском направлениях в сторону России нет ни одного», — заявил военный.

Он также сказал, что вооруженные силы РФ совместно с вооруженными формированиями ДНР и ЛНР неукоснительно соблюдают режим тишины на всех маршрутах, в том числе заявленных Украиной.

По словам Мизинцева, Киев препятствует эвакуации жителей блокированных населенных пунктов. Он заявил о том, что бойцы украинских вооруженных формирований обстреливают из стрелкового оружия и минометов гуманитарные коридоры, в том числе те, что были заявлены непосредственно Украиной.

Ранее Мизинцев рассказал о том, что российские власти перехватили информацию о том, что Украина запланировала ряд провокаций в канун главного православного праздника — Пасхи.