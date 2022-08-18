Минобороны РФ обвинило США в замалчивании данных об обстрелах Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Соединенные штаты замалчивают информацию об обстрелах Запорожской АЭС со стороы Украины. Таким образом они способствуют возможному развитию ядерной катастрофы в Европе. Об этом заявило Минобороны РФ.

«США замалчивают объективные данные об обстрелах и ситуации на [Запорожской] атомной станции, тем самым поощряя безнаказанность Киевского режима и способствуя возможному развитию ядерной катастрофы на территории Европы», — сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он отметил, что США при наличии большого количества военных и коммерческих зарубежных спутников могли бы предоставить информацию об отсутствии на ЗАЭС российского оружия мировой общественности.

Ранее в этот четверг Минобороны РФ сообщило, что Украина готовит провокацию на Запорожской АЭС. Она, по данным ведомства, запланирована на 19 августа. В это время с визитом в стране будет находиться генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.