Минобороны РФ назвало последствия бесконтрольной раздачи оружия украинскими властями

Власти Украины бесконтрольно раздали радикальным группам стрелковое оружие и боеприпасы. Это единственное, что они смогли сделать относительно организованно, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что тем самым руководство республики поставило под угрозу мирное население.

«И результат киевские власти получили. Это оружие теперь работает против собственного народа для создания оборонительных рубежей из „живых щитов“, а также грабежей и насилия над мирным населением и иностранными гражданами», — сообщили в министерстве.

В Минобороны обратили внимание, что страны Запада, ООН, ОБСЕ и другие международные организации до сих пор не дали никакой оценки происходящему, что вызывает закономерный вопрос.

«Как долго миллионы мирных жителей Украины и тысячи иностранных граждан будут находиться в условиях страха и унижения? Сколько из них должны умереть от рук нацистов прежде, чем цивилизованный мир откроет на все это глаза?» — поинтересовались в министерстве.

Но на эти вопросы, как подчеркнули в ведомстве, ответы не дают ни власти Украины, ни мировое сообщество. В Минобороны еще раз обратили внимание, что в крупных городах страны украинские боевики по сути взяли в заложники мирных жителей, в том числе и иностранных граждан и используют их как живой щит.

Накануне делегации России и Украины по итогам второго раунда переговоров в Беловежской пуще договорились о создании гуманитарных коридоров для вывода мирных жителей. Третья встреча сторон должна пройти в ближайшее время.