Минобороны развернет госпиталь для больных COVID-19 в Абхазии

Абхазия попросила Россию о помощи после ухудшения ситуации с коронавирусом. Российские военные уже выдвинулись в республику. Они развернут госпиталь для пациентов с COVID-19 на 100 коек.

«Министерство обороны РФ по просьбе Республики Абхазия развернет мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции», — приводит РИА «Новости» текст сообщения военного ведомства.

112 военнослужащих одного из соединений Южного военного округа своим ходом уже отправились из Буденновска в Сухум. Им предстоит преодолеть 800 километров. Военные медики начнут принимать людей сразу, как только развернут госпиталь. В нем есть аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), мониторы интенсивного наблюдения пациентов, аппараты для рентгена и УЗИ и анализаторы крови.

По последним данным, за все время пандемии в Абхазии выявили 2672 случая COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 27 жителей республики.