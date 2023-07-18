Мир 18 июля 2023, 17:15 Минобороны рассекретило имена участников военно-биологических программ США на Украине Минобороны опубликовало имена участников биологических программ США на Украине РИА «Новости»

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Минобороны России обнародовало имена участников американских военно-биологических программ на Украине. Данные назвал во время брифинга начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он предоставил сведения о деятельности Украинского научно-технического центра. Среди участвующих в работе УНТЦ Кириллов обратил внимание на главу компании Wooden Horse Strategies, директора фонда «Украина 3000» Марину Антонову.

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«Руководит разработкой информационной стратегии, направленной на сокрытие информации о финансировании УНТЦ биологических исследований опасных патогенов, в том числе с усилением функций, испытаний лекарственных препаратов на населении Украины и военнослужащих ВСУ», — указал начальник войск РХБЗ.

В Министерстве обороны выяснили, что к пиар-работе привлекли учредителя и исполнительного директора Wooden Horse Strategies, старшего сотрудника Евразийского центра НПО «Атлантический совет» Брайана Меффорда, проживающего в Киеве. Еще одним участником этой деятельности стал директор по государственным отношениям Wooden Horse Strategies Тарас Бык.

Старший заместитель исполнительного директора Николай Любив занимается информационным сопровождением в Украинском научно-техническом центре, сообщил Кириллов. Любив цензурирует материалы об опасных биологических исследованиях. Он же курировал сокрытие сведений о руководящей роли исследователей из США в работе биологических лабораторий Украины и об испытании лекарств на населении и солдатах ВСУ.

Академик Национальной академии наук Украины, бывший член руководящего совета УНТЦ Борис Гринев в 2014 году утвердил финансирование проекта P-609 «Снижение угрозы африканской чумы свиней за счет эпиднадзора на Украине».

Выделение денег на другой проект согласовал в 2018 году бывший замглавы Министерства образования и науки Украины, экс-член руководящего совета УНТЦ Максим Стриха. В рамках этой программы изучали усиление функций туберкулезных бактерий.