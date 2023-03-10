Важное 10 марта 2023, 15:38 Минобороны раскрыло обман США о деактивации биолабораторий на Украине до СВО Минобороны: США соврали о деактивации биолабораторий на Украине до СВО Unsplash

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Министерство обороны раскрыло обман США, утверждавших, что их биолаборатории на Украине якобы деактивировали еще до начала спецоперации. Полученные оборонным ведомством документы опровергают эти заявления. Об этом на брифинге рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он отметил, что власти США «противоречат сами себе» в высказываниях по этой теме. В конце января представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил наличие американских биолабораторий на Украине, но указал, что их «деактивировали» до СВО. Однако в декпабрьском официальном обращении директора украинского представительства ключевого подрядчика Пентагона - компании «Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл» - Дэвида Смита, наоборот, отмечается, что биологическая программа на Украине продолжает реализовываться. Приводятся ближайшие задачи, среди которых «дальнейшая консолидация коллекций опасных патогенов».

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Кроме того, в январе правительство Украины утвердило новые требования к учету, хранению, транспортировке и уничтожению микроорганизмов, токсинов и ядов животного и растительного происхождения. Игорь Кириллов отметил, что особое внимание в документе уделили международной перевозке веществ наивысшего класса опасности «А», которые могут вызвать гибель человека. В шаблонах сопроводительных документов в качестве получателей и отправителей таких биоматериалов указывались только лаборатории и компании США.

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