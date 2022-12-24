Важное 24 декабря 2022, 08:55 Минобороны раскрыло новых участников военно-биологических проектов США на Украине МО РФ: лидеры Демпартии США стоят за военно-биологическими экспериментами на Украине РИА «Новости»

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Новые участники американских военно-биологических проектов на Украине оказались связаны с Демпартией США. Об этом сообщили в Минобороны России.

По словам начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, ведомство получило доступ к расширенной версии отчета по снижению угрозы Минобороны США о деятельности на Украине.

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В документе есть список исполнителей военно-биологических программ. В него внесли Украинский противочумный институт имени Мечникова, Институт ветеринарной медицины, Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены.

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Кроме того, в отчете назвали подрядные организации Пентагона с личными данными сотрудников лабораторий и руководителей Минобороны США.

Среди них — бывший директор DTRA (Агентство по сокращению угрозы оружия массового поражения, Defense Threat Reduction Agency) Кеннет Майерс, экс-глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден, главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfizer и многие другие.

«Все они так или иначе являются выгодоприобретателями биологических проектов Пентагона и связаны с Демократической партией США», — подчеркнул Игорь Кириллов.

Ранее начальник войск РХБЗ заявил, что США избегают ответственности из-за переноса биоисследований в третьи страны.