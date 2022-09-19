Генерал Кириллов заявил, что Украина пыталась свернуть биопрограмму США в 2013 году | 360°

Мир 19 сентября 2022, 17:25 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Генерал Кириллов заявил, что Украина пыталась свернуть биопрограмму США в 2013 году Freepik

Читать 360tv в

Ряд украинских ведомств еще в 2013 году пытались свернуть проекты Минобороны США DTRA в стране. Такое заявление сделал генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его слова процитировало РИА «Новости».

«В апреле 2013 года межведомственной комиссией в составе представителей СБУ, Минагрополитики и Госветслужбы Украины было принято совместное решение о нецелесообразности продолжения проектов DTRA на Украине», — сообщил Кириллов.

Реклама

В качестве подтверждения своих слов он привел обращение посла США на Украине Джона Теффта от 8 февраля 2013 года. Тот выдвинул требование к министру агрополитики повлиять на своих подчиненных в вопросе продления проекта DTRA еще на четыре года.

Реклама

Ведомство попыталось воспротивиться, но усилия оказались тщетными. По слова Кириллова, представители США продолжили навязывать Украине реализацию проекта DTRA.

Кроме того, генерал призвал изучить документы, подтверждающие попытку сворачивания программы в 2013 году.

0 0 0 0 0 1