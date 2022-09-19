Генерал Кириллов заявил, что Украина пыталась свернуть биопрограмму США в 2013 году | 360°

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Генерал Кириллов заявил, что Украина пыталась свернуть биопрограмму США в 2013 году

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Ряд украинских ведомств еще в 2013 году пытались свернуть проекты Минобороны США DTRA в стране. Такое заявление сделал генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его слова процитировало РИА «Новости».

«В апреле 2013 года межведомственной комиссией в составе представителей СБУ, Минагрополитики и Госветслужбы Украины было принято совместное решение о нецелесообразности продолжения проектов DTRA на Украине», — сообщил Кириллов.

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В качестве подтверждения своих слов он привел обращение посла США на Украине Джона Теффта от 8 февраля 2013 года. Тот выдвинул требование к министру агрополитики повлиять на своих подчиненных в вопросе продления проекта DTRA еще на четыре года.

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Ведомство попыталось воспротивиться, но усилия оказались тщетными. По слова Кириллова, представители США продолжили навязывать Украине реализацию проекта DTRA.

Кроме того, генерал призвал изучить документы, подтверждающие попытку сворачивания программы в 2013 году.

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