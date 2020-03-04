Полтора года назад Турция подписала сочинские соглашения, по которым должна была вытеснить террористов из Идлиба. Вместо этого турецкие посты срослись с укрепленными районами боевиков. Анкара продолжает не выполнять принятый документ.

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков, в 2018 году стороны подписали сочинские соглашения. Согласно документам, турецкие военные должны были отодвинуть позиции террористов на 15-20 километров от границы территории деэскалации. Предполагалось, что в эту зону войдет тяжелая артиллерия Турции.

«Вместо этого результатом прошедших почти 18 месяцев действия соглашения стало вытеснение официально признанными ООН террористическими группировками „Хайят Тахрир Аш-Шам“*, „Исламской партии Туркестана“* и „Хорас ад-Дин“* всех боевиков „умеренной оппозиции“ на север, к турецкой границе», — приводит РИА «Новости» заявление Конашенкова.

Он добавил, что укрепрайоны боевиков срослись с турецкими наблюдательными постами. Если раньше российские авиабазы и мирных жителей обстреливали иногда, то теперь это происходит каждый день.

При этом власти США и Европы называют угрозы уничтожить сирийские войска «законным правом Анкары на оборону». Эти страны выражают «фальшивую озабоченность» о гуманитарной обстановке в Идлибе. Тем временем реальной помощью местным жителям оказывают только российский Центр примирения враждующих сторон и законное сирийское правительство.

«Истерзанные террористами сирийцы даже не подозревали о существовании своих многочисленных псевдозащитников в Европе и США и якобы направляемой им все последние годы обильной гуманитарной помощи», — заключил Конашенков.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в феврале 2020 года, когда в районе активизировались террористы. Боевики начали атаковать сирийскую армию при поддержке турецких военных.

*«Хайят Тахрир Аш-Шам», «Исламская партия Туркестана», «Хорас ад-Дин» — террористические организации, запрещенные в России.