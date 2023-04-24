Мир 24 апреля 2023, 23:51 Минобороны поставило под сомнение зерновую сделку из-за террористических акций Украины МО РФ: террористические акции Киева ставят под угрозу продление зерновой сделки РИА «Новости»

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Террористические акции Киева ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки после 18 мая. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Ведомство напомнило о террористической атаке безэкипажными катерами против кораблей Черноморского флота и гражданских судов осенью 2022 года, после чего Россия была вынуждена приостановить соглашения по вывозу зерна из украинских портов.

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«Только благодаря гарантиям Турции и письменным обязательствам Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против Российской Федерации данное соглашение было возобновлено», — сказано в сообщении министерства.

Между тем МИД Турции призвал продлить зерновую сделку из-за угрозы продовольственного кризиса. По словам министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, Анкара активизировала свои усилия в этом вопросе. И соглашение о продлении сделки важно заключить именно в мае, чтобы не допустить мирового продовольственного кризиса, как это было в пандемию.

Заинтересованность в продлении зерновой сделки выказал генсек ООН Антониу Гутерриш. Он передал российскому президенту Владимиру Путину письмо через главу МИД Сергея Лаврова, где содержатся предложения по расширению и продлению зерновой сделки.