Мир 11 мая 2023, 17:37 Минобороны Польши раскрыло происхождение упавшей ракеты Минобороны Польши: упавшая рядом с Быдгощом ракета могла прилететь с территории Украины YouTube

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Ракета, упавшая в декабре на территории Польши, могла прилететь с территории Украины. Об этом на брифинге сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак, его слова привело РИА «Новости».

«Специалисты установили, что Центр воздушных операций 16 декабря получили информацию от украинских военных о приближающемся с их стороны объекте, который может оказаться ракетой», — сказал глава ведомства.

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Власти Польши 27 апреля сообщили об обнаружении фрагментов неопознанного объекта в районе населенного пункта Замость, в 15 километрах от города Быдгощ. Позднее стало известно, что ЧП произошло еще в декабре.

Обломки, по представленным данным, принадлежат ракете класса «воздух — земля». В окрестностях Быдгоща расположены учебный центр объединенных сил НАТО, фабрика электромеханических изделий «Белма» и военно-авиационный завод № 2.