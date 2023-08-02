Мир 02 августа 2023, 11:43 Минобороны Польши назвало провокацией действия вертолетов ВВС Белоруссии на границе стран Минобороны Польши: действия вертолетов Белоруссии на границе — провокация РИА «Новости»

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Минобороны Польши назвало намеренной провокацией произошедшее с белорусскими вертолетами на польской границе 1 августа. Случившееся, по данным ведомства, обсудили на заседании комитета по вопросам безопасности, сообщило РИА «Новости».

«Мы, конечно, сообщили об этом инциденте штаб-квартире НАТО», — подчеркнул заместитель министра обороны Польши Войчех Скуркевич.

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По его словам, для польских вооруженных сил уже выдали распоряжения в связи со случившимся. Подобные ситуации не должны происходить, поскольку это может привести к столкновению, предупредил Скуркевич.

В Минобороны Белоруссии обвинения польской стороны в нарушении границы вертолетами отвергли. МИД Польши вместе с тем настаивает, что два воздушных судна ВВС Белоруссии нарушили польское воздушное пространство. Министерство потребовало объяснить действия белорусских военных.