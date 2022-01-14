Минобороны показало видео вылета миротворцев ОДКБ из Казахстана

Миротворцы ОДКБ стали возвращаться в пункты дислокации из Казахстана. Видео вылета военных из этой страны опубликовало Минобороны РФ.

На кадрах видно, как в самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России сначала заходят военнослужащие, а потом заезжает танк. Также запечатлено, как лайнер едет по взлетно-посадочной полосе и готовится ко взлету.

В ведомстве отметили, что речь идет о российских десантниках, которые входят в состав коллективных миротворческих сил ОДКБ. Четыре самолета Ил-76 вылетели из аэропорта Алма-Аты и приземлились на аэродроме Иваново-Северный.

«14 января, выполнив загрузку техники и личного состава, миротворческие контингенты из Армении, Белоруссии и Таджикистана на военно-транспортных самолетах Ил-76 ВКС России вернуться к себе на родину», — сказано в сообщении Минобороны.

Подразделение миротворцев Киргизии самостоятельно вернется в пункт своей дислокации.

«15 января будет продолжено возвращение российского контингента миротворческих сил ОДКБ к местам базирования. Возвращение миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января», — добавили в ведомстве.

Миротворцы ОДКБ по просьбе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прилетели в страну на прошлой неделе, чтобы помочь властям стабилизировать ситуацию. Она обострилась из-за протестов и беспорядков, вызванных недовольством людей из-за рост цен на сжиженный газ.