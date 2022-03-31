Минобороны показало видео с уничтожением опорного пункта ВСУ

Министерство обороны России показало видео с уничтожением опорного пункта украинских националистов ударом высокоточного оружия.

На кадрах видно, как беспилотный летательный аппарат осуществляет наводку на цель, после чего следует мощный ракетный удар.

Ранее Минобороны сообщило, что украинские националисты удерживают в портах 86 иностранных судов, не пропуская их в открытые российской стороной безопасные коридоры.

Также стало известно, что около десятка мин, установленных ВСУ в Черном море, сорвались с донных якорей и начали дрейфовать, угрожая мирным судам иностранных государств.

Специальная операция России на Украине продолжается 36-й день. Военное руководство РФ неоднократно подчеркивало, что удары наносятся лишь по военной инфраструктуре и не несут угрозы мирным жителям.