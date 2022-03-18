Минобороны показало видео с сопровождением колонн ВС РФ ударными вертолетами

Колонны российской бронированной и автомобильной техники с воздуха прикрывают ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н и Ми-24. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Боевые летающие машины выполняют задачи по сопровождению колонн и патрулированию местности.

Вертолеты оснащены стрелково-пушечным вооружением, а также ракетами классов «воздух — воздух» и «воздух — земля».

Минобороны России опубликовало видео с уничтожением техники и складов украинских военных с помощью ударных беспилотников.

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается 23-й день. Президент Путин назвал ее задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не планирует поездок в зону проведения спецоперации и не планирует встречаться с военнослужащими в госпиталях.