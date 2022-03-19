Минобороны показало видео с уничтожением военного склада ВСУ

Российские военные уничтожили оружейный склад ВСУ ударом высокоточной ракеты с беспилотного аппарата. Видео с этим моментом опубликовало Минобороны РФ.

На кадрах видно, как боезаряд попадает в постройки, после чего они взрываются, из-за клубов дыма выбегает личный состав.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он заявил о необходимости защитить людей, на протяжении восьми лет подвергающихся геноциду и издевательствам. Главными целями операции Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

Министерство обороны подчеркивало, что удары по военной инфраструктуре Украины наносятся исключительно высокоточным оружием.