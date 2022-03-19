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    19 марта 2022, 13:20

    Минобороны показало видео с уничтожением военного склада ВСУ

    Российские военные уничтожили оружейный склад ВСУ. Видео

    Максим Зинкин

    Российские военные уничтожили оружейный склад ВСУ ударом высокоточной ракеты с беспилотного аппарата. Видео с этим моментом опубликовало Минобороны РФ.

    На кадрах видно, как боезаряд попадает в постройки, после чего они взрываются, из-за клубов дыма выбегает личный состав.

    Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он заявил о необходимости защитить людей, на протяжении восьми лет подвергающихся геноциду и издевательствам. Главными целями операции Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

    Министерство обороны подчеркивало, что удары по военной инфраструктуре Украины наносятся исключительно высокоточным оружием.