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    15 марта 2022, 14:14

    Минобороны показало видео с брошенной украинской техникой в Херсонской области

    Дарья Смирнова

    Минобороны РФ опубликовало видеоролик с уничтоженной или брошенной техникой ВСУ в Херсонской области. Видео появилось в Telegram-канале РИА «Новости».

    На видеозаписи можно увидеть искореженные рамы, колеса, гусеницы, брошенные бронемашины, установки реактивных систем залпового огня и грузовики. Техника ВСУ оставлена как в населенных пунктах, так и на дорогах. При этом часть показанной на видео украинской техники сгорела.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские войска взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области. За минувшие сутки войска РФ также сбили 16 воздушных целей, пущенных со стороны Украины, в том числе шесть турецких беспилотников.

    По данным оборонного ведомства, российские десантники изъяли на Украине 10 единиц противотанковых ракетных комплексов системы Javelin и другого иностранного вооружения.