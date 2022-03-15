Минобороны показало видео с брошенной украинской техникой в Херсонской области

Минобороны РФ опубликовало видеоролик с уничтоженной или брошенной техникой ВСУ в Херсонской области. Видео появилось в Telegram-канале РИА «Новости».

На видеозаписи можно увидеть искореженные рамы, колеса, гусеницы, брошенные бронемашины, установки реактивных систем залпового огня и грузовики. Техника ВСУ оставлена как в населенных пунктах, так и на дорогах. При этом часть показанной на видео украинской техники сгорела.

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области. За минувшие сутки войска РФ также сбили 16 воздушных целей, пущенных со стороны Украины, в том числе шесть турецких беспилотников.

По данным оборонного ведомства, российские десантники изъяли на Украине 10 единиц противотанковых ракетных комплексов системы Javelin и другого иностранного вооружения.