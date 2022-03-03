Украинские националисты препятствуют эвакуации мирного населения и нескольких тысяч иностранцев в разных городах страны. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, такие вопиющие случаи террористических действий националистов зафиксировали как минимум в трех украинских городах, написало РИА «Новости».

По данным министерства, в Харькове националисты мешали эвакуации 3189 граждан Индии, около 2700 граждан Вьетнама, 202 граждан Китая. В Сумах в такой ситуации оказались 576 граждан Индии, 101 гражданин Ганы и 121 гражданин КНР, а в Чернигове — девять граждан Индонезии.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец заявил, что из-за действий украинских военных ВСУ можно было переименовать в террористические вооруженные силы Украины.