Минобороны отправило самолет АН-124 «Руслан» в Казахстан. Видео

Министерство обороны отправило самолет АН-124 «Руслан» с аэродрома Северный в Ивановской области. Видео опубликовал в своем Telegram-канале RT.

Россия продолжает отправлять миротворческий контингент в Казахстан по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

Напомним, уже шестой день подряд в Казахстане продолжаются столкновения между силовиками и вооруженными погромщиками.

Как сообщил Telegram-канал Sputnik со ссылкой на телеканал «Хабар 24», погромщики получали за свои действия около 200 долларов.

Ранее исполняющий обязанности министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщил, что всего с начала беспорядков были задержаны более пяти тысяч человек.