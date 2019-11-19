Минобороны отнеслось с недоумением к позиции Турции по Сирии

Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии. В российском Минобороны это заявление вызвало недоумение, сообщили в ведомстве.

«Заявление МИД Турции о возможности новой операции может привести к обострению ситуации на севере Сирии. Россия в полной мере выполнила обязательства по отводу курдов от турецкой границы», — заявили в Министерстве обороны России.

Как ранее заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара готова к возобновлению операции в Сирии. На такой шаг Турция пойдет, если Россия и США не выполнят обязательства по отводу курдских формирований из зоны безопасности.

Турция пригрозила возобновлением операции «Источник мира» Подробнее

Турция уже проводила миротворческую операцию в этом регионе. Так, с 9 по 22 октября Турция организовала в Сирии военную операцию «Источник мира» против курдских формирований и террористов.

17 октября Турция и США договорились о приостановлении Анкарой боевых действий. Курдам было дано время покинуть зону у турецко-сирийской границы. Вашингтон 23 октября объявил, что курды покинули зону безопасности на границе с Турцией.

«Если Россия что-то пообещала, в том числе обеспечить отвод курдских формирований, то она это выполняет», — прокомментировал тем временем заявление официальной Анкары первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Его слова привело РИА «Новости».