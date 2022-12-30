Мир 30 декабря 2022, 15:32 Минобороны отчиталось об ударе 29 декабря по обеспечивающим ОПК объектам на Украине Минообороны России: ВС РФ нанесли удары по энергообъектам Украины 29 декабря freepik

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Вооруженные силы России 29 декабря нанесли массированные удары по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«В результате удара остановлено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины», — говорится в сообщении.

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Кроме этого, ракетными войсками и артиллерией поражены 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 86 районах, отметили в ведомстве.

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Самолет украинских военных сил МиГ-29 сбит в ДНР в районе села Новоелизаветовка, а также а районах населенных пунктов Дружковка и Яблоновка сбиты два вертолета Ми-8.

На Купянском направлении российские военные ликвидировали до 60 украинских боевиков, на Краснолиманском направлении уничтожили более 40, на Донецком направлении — до 50, на Южно-Донецком направлении — более 70 военных Украины.

Накануне ВС РФ поразили 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, военную технику в 102 районах, два военных склада в ДНР и один в Запорожской области.