Минобороны опровергло нарушение границ с Эстонией

Эстонское оборонное ведомство заявило, что российский Су-37 нарушил воздушную границу страны. Послу вручили ноту протеста. Российское Минобороны обвинения опровергло.

«Истребитель Су-34 ВКС России вчера вечером без разрешения вошел в воздушное пространство республики в районе острова Вайндлоо. Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. У Су-34 был выключен транспондер, полетный план представлен не был», — указало эстонское оборонное ведомство. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте Штаба сил обороны страны.

По словам эстонских военных, российский самолет шел в режиме радиомолчания и не отвечал на запросы эстонских диспетчеров. В итоге МИД страны вызвал российского посла и вручил ему соответствующую ноту.

Истребитель шестого поколения начали разрабатывать в России Подробнее

Заявление эстонских военных вызвало в Москве недоумение. Кроме того, осталось непонятным — почему протест был выражен спустя сутки после произошедшего. В российском Минобороны отметили, что самолет ВКС России 23 сентября выполнил плановый перелет, маршрут самолета был заранее согласован: над нейтральными водами Балтики в Калининград. Экипаж был на постоянной связи, в том числе с эстонскими диспетчерами.

«Полет российского самолета осуществлен в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», — подчеркнули в Минобороны. Сообщение ведомства процитировал ТАСС.