Минобороны обвинило эсминец США в сближении с российским кораблем
«Именно эсминец ВМС США, находясь слева по курсу от двигавшегося вперед российского военного корабля, 9 января 2020 года грубейшим образом нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море, совершив маневр на пересечение его курса», — приводит сообщение Минобороны России РИА «Новости».
При этом, как отметили в ведомстве, видеокамеры американского эсминца зафиксировали нарушение.
«Экипаж российского военного корабля действовал профессионально, предприняв маневр, который позволил предотвратить столкновение с кораблем-нарушителем», — заключили представители Минобороны.
Пятый флот ВМС США ранее заявил, что к американскому эсминцу USS Farragut, выполнявшему плановые операции в Аравийском море, приблизился российский корабль. При этом, как утверждают американские военные, приблизившийся российский корабль вел себя «агрессивно». Заявление было сделано пресс-службой пятого флота ВМС США в Twitter, сообщение сопровождал ряд видеозаписей.