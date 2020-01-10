Минобороны обвинило эсминец США в сближении с российским кораблем

Минобороны России опровергло заявление военных США об опасном сближении российского корабля в Аравийском море с американским эсминцем USS Farragut. Оборонное ведомство обвинило экипаж USS Farragut в сознательном нарушении международных норм безопасности мореплавания.

«Именно эсминец ВМС США, находясь слева по курсу от двигавшегося вперед российского военного корабля, 9 января 2020 года грубейшим образом нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море, совершив маневр на пересечение его курса», — приводит сообщение Минобороны России РИА «Новости».

При этом, как отметили в ведомстве, видеокамеры американского эсминца зафиксировали нарушение.

«Экипаж российского военного корабля действовал профессионально, предприняв маневр, который позволил предотвратить столкновение с кораблем-нарушителем», — заключили представители Минобороны.

Пятый флот ВМС США ранее заявил, что к американскому эсминцу USS Farragut, выполнявшему плановые операции в Аравийском море, приблизился российский корабль. При этом, как утверждают американские военные, приблизившийся российский корабль вел себя «агрессивно». Заявление было сделано пресс-службой пятого флота ВМС США в Twitter, сообщение сопровождал ряд видеозаписей.