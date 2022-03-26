Минобороны объявило о невозможности кораблям покинуть порты Украины

Минная опасность не позволяет кораблям покинуть порты Украины. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его слова привело РИА «Новости».

«Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно покинуть порты Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного и выйти в открытое море», — сообщил военный.

По данным Минобороны РФ, после начала спецоперации украинские военные разместили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В ведомстве не исключили, что эти мины могут оторваться течением и начать дрейф в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.

Ранее турецкие СМИ сообщили о том, что в Босфорском проливе были обнаружены две мины. Сначала турецкое издание Star написало, что у входа в пролив Босфор наблюдается движение объекта, похожего на мину. Позднее Министерство обороны Турции подтвердило, что обнаруженный объект — действительно мина, и сообщило о переговорах с Москвой и Киевом по данному вопросу.

Позднее газета Dünya сообщила о второй мине.