04 июня 2023, 01:57
Минобороны Нидерландов назвало «очень ложной» версию КНР о причине конфликта на Украине
Глава Минобороны Нидерландов Оллонгрен: мнение КНР о причинах СВО очень ложное
Мнение Китая о причинах начала спецоперации России на Украине не соответствует действительности. Об этом сообщила глава Минобороны Нидерландов Кайсе Оллонгрен, ее слова передало американское агентство Politico.
Так она отреагировала на заявление экс-посла Китая в США Цуй Тянькайя, который назвал украинский кризис результатом несостоятельности архитектуры безопасности Европы.
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Китайский дипломат рекомендовал Западу извлечь полезный урок из сложившихся событий, ведь европейским странам не удалось достичь успехов в обеспечении безопасности. По мнению Оллонгрен, Запад не виноват в украинском конфликте и слова Тянькайя — вранье.
«Я была в самом деле немного удивлена, услышав это. Это очень, очень ложно», — сказала глава Минобороны Нидерландов.
Министр отметила, что Тянькайя больше не является послом, поэтому она будет ждать выступления главы Минобороны Китая Ли Шанфу, запланированного на 4 июня.
Российское правительство не раз заявляло, что спецоперация России началась для демилитаризации и денацификации Украины. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что бойцы РФ в ходе СВО сохраняют города и человеческие жизни, поэтому приходится действовать медленно.
Украина
Нидерланды
Специальная военная операция РФ на Украине
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